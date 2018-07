Tripolis (AFP) Der Vorsitzende des libyschen Olympischen Kommitees, Nabil al-Alam, ist nach Angaben seines Büros entführt worden. "Neun Bewaffnete, die sich als Armee-Angehörige ausgaben, haben Herrn Alam im Stadtzentrum um etwa 15.00 Uhr aus seinem Auto gezerrt und an einen unbekannten Ort verschleppt", sagte der Bürochef Arafat Dschuwan der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Tripolis. Weder die Armee noch das Innenministerium wüssten etwas von der Entführung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.