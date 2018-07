Kreise: Strategievorstand Sedran vor Wahl zum Opel-Chef

Rüsselsheim (dpa) - Die Opel-Mutter General Motors (GM) drückt aufs Tempo: Fünf Tage nach dem überraschenden Abgang von Karl-Friedrich Stracke soll der Aufsichtsrat schon an diesem Dienstag eine neuen Vorstandschef wählen. Als heißester Kandidat für die Nachfolge des wegen Erfolglosigkeit gescheiterten Stracke gilt Strategievorstand Thomas Sedran. Der frühere Unternehmensberater ist erst seit April Vorstandsmitglied, kennt die Adam Opel AG aber aus seiner früheren Job bei Alixpartners sehr gut. «Sedran wird von allen Seiten akzeptiert», betonte ein Insider am Montag. Auch die Opel-Händler haben ihre Unterstützung signalisiert.

Fronten bei Versandhändler Neckermann.de verhärten sich

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fronten beim angeschlagenen Versandhändler Neckermann.de verhärten sich. Zwar erklärte Verdi-Sekretär Bernhard Schiederig am Montag in Frankfurt: «Wir sind weiter gesprächsbereit, haben aber keinerlei Signale, wie es weitergeht.» Doch ein Firmensprecher hielt dagegen: «Das Unternehmen hat in der letzten Woche und auch am Wochenende in Sondierungsgesprächen sehr konkrete Angebote gemacht, auch zu Abfindungen.» Die Vertretung der Arbeitnehmer habe diese Angebote aber als nicht ausreichend abgelehnt. Sollten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter nicht in letzter Minute über den Umgang mit dem geplanten Abbau von 1380 Stellen einigen, droht dem Traditionsunternehmen das Aus.

Falschgeldzahlen in Deutschland und Europa bleiben niedrig

Frankfurt/Main (dpa) - Die Falschgeldzahlen in Deutschland bleiben niedrig. 18 975 Euro-Blüten zogen Polizei, Handel und Banken im ersten Halbjahr dieses Jahres aus dem Verkehr. Das waren nach Angaben der Bundesbank vom Montag gut sechs Prozent weniger Fälschungen als in den sechs Monaten zuvor (20 204) und fast genauso wenige wie in der ersten Jahreshälfte 2011 (18 852). Der rückläufige Trend setzte sich auch nach den Zahlen der Europäischen Zentralbank (EZB) fort: Demnach wurden weltweit in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 251 000 Blüten sichergestellt, davon der Löwenanteil (97,5 Prozent) in den 17 Euroländern.

Gastgewerbe verliert an Schwung

Wiesbaden (dpa) - Nach Rekordumsätzen 2011 verliert das Gastgewerbe immer mehr an Fahrt. Zwar nahmen deutsche Hotels und Gaststätten im Mai nominal 1,3 Prozent mehr ein als vor einem Jahr, preisbereinigt setzte die Branche aber 0,7 Prozent weniger um. Im Vergleich zum Vormonat April stieg der Branchenumsatz nominal um 0,5 Prozent, real um 0,3 Prozent. Die hohen Wachstumsraten von 2011 und aus den ersten Monaten 2012 konnte die Branche damit nicht halten. Im vergangenen Jahr hatte das Gewerbe ein nominales Umsatzplus von 4,1 Prozent verbucht - und damit so hohe Einnahmen erzielt wie nie zuvor. In den ersten fünf Monaten des Jahres erzielte das Gastgewerbe eine nominale Umsatzsteigerung von 2,6 Prozent.

Daimler erwartet Absatzrekord für 2012 - Hoffnungsträger A-Klasse

Rastatt/Stuttgart (dpa) - Angriff auf dem Markt der Kompakten: Der Autobauer Daimler hat am Montag seine neue A-Klasse vom Band rollen lassen und trotz des schwachen Markts in Europa ein neues Rekordjahr in Aussicht gestellt. «Für das Gesamtjahr gehen wir davon aus, den Absatzrekord des letzten Jahres nochmals übertreffen zu können», sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche in Rastatt. Trotz eines rückläufigen Gesamtmarktes habe Daimler weitere Marktanteile gewonnen. Hoffnungsträger für das laufende Jahr ist auch die neue Generation des kleinsten Mercedes.

Thomas Cook und Neckermann setzen auf Fernreise und Frühbucher

Schwarzenberg (dpa) - Mehr Fernreisen, mehr Hotels, mehr Luxusangebote und mehr Frühbucherrabatte lautet die Strategie bei Neckermann und Thomas Cook für den kommenden Winter. Das «größte Fernreiseprogramm aller Zeiten» der beiden Veranstalter kündigte Peter Fankhauser, Vorstandsvorsitzender der Thomas Cook AG, an. Die Preise blieben im Schnitt stabil, sagte Fankhauser bei der Vorstellung der Winterkataloge 2012/2013 am Montag im österreichischen Schwarzenberg. Für die Fernreiseziele steigen sie um etwa drei Prozent. Grund sei der im Vergleich zum Dollar schwächere Euro.

Kein klarer Trend am deutschen Aktienmarkt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem deutlichen Sprung am Freitag haben die deutschen Aktien zu Beginn der neuen Handelswoche keine klare Richtung gefunden. Der deutsche Leitindex Dax pendelte am Montag zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und gab am Nachmittag um 0,19 Prozent auf 6545 Punkte nach. Für den MDax ging es um minimale 0,02 Prozent auf 10 623 Punkte nach oben. Der TecDax stieg um durchschnittlich 0,35 Prozent auf 754 Punkte. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2177 (Freitag: 1,2185) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8212 (0,8207) Euro.