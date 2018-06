Seoul (AFP) Nordkoreas Armeechef Ri Yong Ho ist all seiner Aufgaben entbunden worden. Grund sei eine "Krankheit" des Armeechefs, berichtete die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Der Beschluss dazu sei am Sonntag bei einer Sitzung des Politbüros der nordkoreanischen Arbeiterpartei gefallen.

