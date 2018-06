Zwickau (SID) - Die fünfmalige Rad-Weltmeisterin Hanka Kupfernagel (Staufen) vom Team RusVelo hat den Prolog der 25. Thüringen-Rundfahrt der Frauen in Zwickau gewonnen. Die 38-Jährige setzte sich im Zeifahren über 3,3 Kilometer in 4:51 Minuten vor der Kanadierin Clara Hughes (Specialized Lululemon/4:53) durch. Dritte wurde die Zeitfahr-Weltmeisterin Judith Arndt aus Leipzig (OricaAis/4:54). Die erste von sechs Etappen führt das Feld am Dienstag über 114,1 Kilometer rund um Neustadt/Orla.

Die Thüringen-Rundfahrt gilt als letzter Test vor den Olympischen Spielen (27. Juli bis 12. August). Arndt steht im deutschen Aufgebot, Kupfernagel wurde vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) dagegen nicht für die Wettkämpfe in London nominiert.