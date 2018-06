Madrid (AFP) Die spanische Regierung ist hinsichtlich der für Freitag erwarteten Einigung auf Finanzhilfen für die Banken des Landes zuversichtlich. "Wir hoffen, dass die Vereinbarung zwischen Spanien und der Eurozone am kommenden Freitag innerhalb der Eurogruppe unterzeichnet wird", sagte Wirtschaftsminister Luis de Guindos am Montag in Barcelona. Über die Unterstützung sollen die Finanzminister der Eurogruppe am Freitag in Brüssel entscheiden. Bereits am Donnerstag soll der Bundestag grünes Licht geben.

