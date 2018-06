London (SID) - Elf Tage vor Beginn der Olympischen Spiele ist in London das Verkehrschaos ausgebrochen. Nachdem am Montagmorgen die erste Olympic Lane eröffnet worden war, sorgte ein Unfall auf der Autobahn M4 für einen Stau von bis zu 50 Kilometern. Experten hatten davor gewarnt, dass die Sonderspuren, die Offizielle, Sponsoren und Sportler schneller durch die Stadt transportieren sollen, zum Verkehrsinfarkt führen könnten.

Die meisten Olympic Lanes werden erst in der kommenden Woche eröffnet. Die Spur auf der M4 war bereits freigegeben worden, um den Verkehr vom Flughafen Heathrow in Richtung Olympiapark zu gewährleisten. 80 Prozent der Olympischen Familie sollen diesen Weg nehmen. Am Montag kamen die ersten Sportler.

Der zweimalige Weltmeister über die 400 Meter Hürden, Kerron Clement, verlieh seinem Unmut über die chaotische Anreise im Kurznachrichtenportal Twitter Ausdruck. "Wir sind auf der Straße für vier Stunden verloren gewesen. Das war kein guter erster Eindruck von London", schrieb der Amerikaner: "Die Athleten sind schläfrig, hungrig und müssen aufs Klo. Können wir nun bitte ins Olympische Dorf?"