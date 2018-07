London (SID) - Mit der Öffnung des Olympischen Dorfes begann am Montag auch die größte Anti-Doping-Offensive der Sportgeschichte. Insgesamt 6250 Proben werden laut Welt-Anti-Doping-Agentur WADA während der Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) und der Paralympics (29. August bis 9. September) analysiert. Schon elf Tage vor dem Auftakt der Wettkämpfe hatten am Montag einige Hundert bereits eingetroffene Athleten Tests zu befürchten. Rund 700 sogenannte Trainings-Kontrollen werden in London durchgeführt.

In der Olympiastadt kursierten am Montag auch Gerüchte über angeblich positive ausgewertete Nachkontrollen der Sommerspiele 2004 in Athen. 3000 Proben waren acht Jahre eingefroren worden, aber Teile davon wurden erst auf Druck der Medien in den vergangenen Monaten auf inzwischen bekannte und analysierbare Substanzen untersucht. In den Fokus gerieten dabei vor allem Ableger der Blutdoping-Substanz EPO.

"Oft ist an Gerüchten was dran. Ich habe davon gehört, aber offiziell kann ich nichts bestätigen", erklärte am Montag Wilhelm Schänzer, Leiter des Instituts für Biochemie der Sporthochschule Köln. Auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) gab keine Stellungnahme ab.

Längst ausgewertet wurden Nachkontrollen von Olympia 2008 in Peking. Dabei waren sechs Athleten aufgefallen, darunter Bahrains 1500-m-Olympiasieger Rashid Ramzi, der deutsche Radprofi Stefan Schumacher und der Olympiazweite im Straßenrennen, Davide Rebellin (Italien).