Beirut (AFP) Regierungstruppen und Rebellen haben ihre heftigen Kämpfe in der syrischen Hauptstadt Damaskus am Montag fortgesetzt. Die Armee habe in den frühen Morgenstunden das Viertel al-Tadamon unter Beschuss genommen, erklärten die oppositionellen Örtlichen Koordinationskomitees (LCC). In den Stadtteilen Kafar Susse und Dschobar habe es zudem schwere Gefechte zwischen den Regierungstruppen und der von Deserteuren gegründeten Freien Syrischen Armee (FSA) gegeben. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Kämpfe in Kafar Susse.

