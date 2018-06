Moskau (AFP) Russland hat dem Westen im Bemühen um eine UN-Resolution "Erpressung" vorgeworfen. "Zu unserem großen Bedauern stellen wir Elemente von Erpressung fest", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag vor Journalisten in Moskau. Der Westen habe Russland damit gedroht, eine Verlängerung des Mandats für die UN-Beobachtermission in Syrien zu verweigern, sollte Russland eine UN-Resolution mit der Androhung von Sanktionen nicht unterstützen. Dies sei eine "gefährliche Vorgehensweise".

