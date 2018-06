Berlin (dpa) - Das Umweltministerium hat Befürchtungen widersprochen, dass Ressortchef Peter Altmaier bei der Energiewende Abstriche machen wolle. Der Umweltminister habe nicht die Ziele der Energiewende in Frage gestellt, versicherte seine Sprecherin. In seinem Interview vom Wochenende sei es ihm vielmehr darum gegangen, dass Defizite bei der Umsetzung der Ziele rechtzeitig erkannt werden müssten, um sie doch noch zu erreichen. In der «Bild am Sonntag» hatte Altmaier Zweifel angemeldet, ob alle Vorhaben realisierbar seien.

