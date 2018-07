Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat eingeräumt, mit seinem Vorhaben gescheitert zu sein, die politische Kultur in Washington zu verbessern. "Washington fühlt sich genauso kaputt an wie vor vier Jahren", sagte Obama am Sonntag im US-Sender CBS mit Blick auf seinen Wahlkampf 2008, bei dem er einen tiefgehenden Wandel im Land und eine Politik über Parteigrenzen hinweg versprochen hatte. Es sei ihm nicht gelungen "die Atmosphäre hier in Washington so zu ändern, dass sie Anstand und Vernunft der normalen Bürger widerspiegelt".

