Offenbach (dpa) - Am Dienstag fällt im Norden und in der Mitte zeitweise Regen, der gebietsweise auch länger andauert. Nach Süden zu scheint die Sonne öfter, aber auch hier sind einzelne Schauer möglich. Die Temperatur erreicht Werte zwischen 17 Grad im Norden und 23 Grad im Südwesten.

Im Norden ist es windig, mit einzelnen stürmischen Böen an der See. Sonst weht der Wind meist nur schwach bis mäßig aus Südwest bis West, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

In der Nacht zum Mittwoch regnet es im Norden und der Mitte Deutschlands. Im Südwesten bleibt es meist trocken. Die Luft kühlt sich auf 16 bis 10 Grad ab.