Kabul (AFP) Der afghanische Soldat, der im Januar vier französische Soldaten erschoss, ist zum Tode verurteilt worden. Wie das Verteidigungsministerium in Kabul am Dienstag mitteilte, verhängte am Vortag ein Militärgericht die Todesstrafe gegen den damals 21-jährigen Abdul Sabor. Der Soldat hatte am 20. Januar in der Provinz Kapisa nordöstlich von Kabul das Feuer auf französische Ausbilder eröffnet. Vier französische Soldaten starben sofort, ein fünfter erlag später seinen Verletzungen; 14 weitere Soldaten wurden verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.