London (SID) (AFP) Der australische Sportschütze Russell Mark ist sauer: Obwohl seine Ehefrau Lauryn ebenfalls zum australischen Olympia-Team gehört, darf er sich mit ihr kein Zimmer im Olympischen Dorf teilen. "Das Verrückte ist, dass es unzählige schwule Paare in der Mannschaft gibt, die sich einen Raum teilen. Wir werden diskriminiert, weil wir heterosexuell sind", sagte der 48-Jährige bei seiner Ankunft in London, wo in zehn Tagen die Olympischen Sommerspiele beginnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.