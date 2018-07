Rüsselsheim (dpa) - In einer Sondersitzung will der Opel-Aufsichtsrat heute einen neuen Vorstandschef küren. Als heißester Kandidat gilt Strategievorstand Thomas Sedran. Er soll die Nachfolge von Karl-Friedrich Stracke antreten. Der frühere Unternehmensberater Sedran kennt die Adam Opel AG aber aus seiner Zeit bei Alixpartners in München sehr gut: Als Leiter des Geschäftsbereichs Europäische Automobilindustrie begleitete er dort seit 2009 die jüngste Sanierung des Autobauers, bei der ein Werk geschlossen und rund 8000 Mitarbeiter entlassen wurden.

