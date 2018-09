Rüsselsheim (AFP) Nach dem überraschenden Rücktritt des bisherigen Opel-Chefs Karl-Friedrich Stracke in der vergangenen Woche übernimmt Strategievorstand Thomas Sedran vorübergehend die Leitung des Autobauers. Sedran werden die Geschäfte Strackes übernehmen, "bis ein Nachfolger ernannt wird", teilte Opel am Dienstag in Rüsselsheim mit. Hierzu werde Sedran ab sofort zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der General-Motors-Tochter ernannt.

