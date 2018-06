Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will Tests von Medikamenten an Menschen erleichtern. Solche Untersuchungen "spielen bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und der Verbesserung bereits existierender Behandlungen eine wichtige Rolle", begründete EU-Gesundheitskommissar John Dalli am Dienstag in Brüssel den Vorstoß. Die EU-Kommission will die Europäische Union zudem als Standort für klinische Forschung attraktiver machen, da die Zahl solcher Tests aufgrund uneinheitlicher Vorgaben in den Mitgliedsländern in den Jahren 2007 bis 2011 um ein Viertel zurückgegangen ist.

