Frankfurt/Main (AFP) Die Frankfurter Zeil schlägt die Kölner Schildergasse: Erstmals ist die Einkaufsmeile der Mainmetropole die meistbesuchte in Deutschland, wie die Beratungsgesellschaft Jones Lang LaSalle am Dienstag mitteilte. Stündlich flanieren dort demnach bis zu 13.120 Passanten - auf der Schildergasse sind es 12.930. Die Kölner Einkaufsstraße war 2010 und 2011 Spitzenreiter und landete nun auf Platz zwei. Auf Platz drei folgt die Kaufingerstraße in München.

