Berlin (SID) (AFP) Die Teilnehmer des Fußball-Sicherheitsgipfels am Mittwoch in Berlin haben den Einsatz von Pyrotechnik in Stadien einhellig verurteilt. Zugleich wandten sich Vertreter der Profivereine in einem gemeinsam mit Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) verabschiedeten Verhaltenskodex gegen jede Form von Gewalt und erklärten ihren Willen, Verstöße gegen geltendes Recht hart zu sanktionieren, wie der Sport-Informations-Dienst (SID) nach dem Treffen berichtete.

