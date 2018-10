München (AFP) Die Berliner geben ihrer Stadtverwaltung miserable Noten. In einer am Dienstag von "Focus Money" veröffentlichten repräsentativen Umfrage verteilten die Bürger der Bundeshauptstadt in fünf von sechs Kategorien an ihre Verwaltung die Note "ungenügend". Nur im Bereich der Grundversorgung - also etwa dem öffentlichen Nahverkehr, der Versorgungsinfrastruktur oder Bildungseinrichtungen - erhielt Berlins Verwaltung von seinen Bewohnern noch ein ausreichend. Am zweitschlechtesten schnitt die Kölner Verwaltung ab, am drittschlechtesten Hamburg.

