Berlin/Brüssel (AFP) Die Bundesregierung hat in ihrem Antrag zu den geplanten Milliardenhilfen für Spanien auf die Bedingungen für die Zahlungen verwiesen. "Die Notmaßnahme soll unter strengen Auflagen erfolgen", heißt es in dem AFP am Dienstag vorliegenden Antrag des Bundesfinanzministeriums für die Darlehen bis zu einer Gesamthöhe von 100 Milliarden Euro. Mit dem Schreiben wird der Bundestag darum gebeten, in seiner Sondersitzung am Donnerstag den Hilfen zuzustimmen, mit denen der spanische Bankensektor stabilisiert werden soll.

