Berlin (AFP) Der Abbau von rund 2000 Stellen beim Warenhauskonzern Karstadt hat die Arbeitnehmervertreter kalt erwischt. "Das lag nicht in der Luft", sagte ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Dienstag. Das Auslaufen des Sanierungstarifvertrags Ende August und die daraus folgenden höheren Löhne für die Angestellten ab September seien für die Geschäftsführung planbar gewesen. Der Sprecher kritisierte den angekündigten Stellenabbau bis 2014 als "völlig falsches Signal sowohl an die Beschäftigten als auch an die Kunden".

