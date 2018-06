Mannheim (AFP) Die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten für Deutschland haben sich im Juli zum dritten Mal in Folge verschlechtert, wenn auch deutlich geringer als im Vormonat. Der Index des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel im Juli um 2,7 Punkte auf minus 19,6, wie das ZEW am Dienstag in Mannheim mitteilte. Allerdings flache der Rückgang der Konjunkturerwartungen für Ende 2012 langsam ab. ZEW-Präsident Wolfgang Franz wertete dies als möglichen "Vorboten einer erfreulichen Entwicklung im Jahr 2013".

