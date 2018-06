München (dpa) - Dem Zahlmeister platzt der Kragen: Bayern macht seine Drohung wahr und klagt gegen den Länderfinanzausgleich. Noch in diesem Jahr will Regierungschef Seehofer die Klageschrift in Karlsruhe einreichen.

