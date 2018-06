Erfurt (dpa) - Thüringens Innenminister Jörg Geibert hat eine zentrale Führung aller V-Leute in der rechten Szene vorgeschlagen. Statt der 16 Verfassungsschutz-Landesämter und des Militärischen Abschirmdienstes solle künftig nur noch das Bundesamt für Verfassungsschutz V-Leute anwerben und führen. Das böte auch erhebliche Vorteile für ein mögliches Parteiverbotsverfahren der NPD, sagte Geibert in Erfurt. Kompetenzgerangel und fehlende Abstimmung hätten sich in der Vergangenheit als ein gravierendes Problem bei der Anwerbung und Führung von V-Leuten erwiesen.

