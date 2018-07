Berlin (dpa) - Der Verfassungsschutz sieht in den Salafisten die dynamischste Bewegung im Bereich des Ausländerextremismus. Das geht nach Informationen der «Welt» aus dem Verfassungsschutzbericht 2011 hervor, der morgen in Berlin vorgestellt wird. Demnach beläuft sich die Zahl der Salafisten in Deutschland auf rund 3800. Salafistische Gruppen stehen im Verdacht, ein Sammelbecken für gewaltbereiten Islamismus zu sein. Bei den rechtsextremistisch motivierten Straftaten gab es einen Anstieg um drei Prozent. Im linken Spektrum waren es laut dem Bericht ein Plus von knapp 26 Prozent.

