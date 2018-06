New York (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Uma Thurman ist zum dritten Mal Mutter geworden. Das kleine Mädchen kam am Sonntag zur Welt, wie ihr Sprecher «People.com» bestätigte. Ein Name wurde bisher noch nicht bekanntgegeben. Vater ist der französische Finanzmann Arpad Busson, mit dem Thurman seit 2009 liiert ist. Sie hat bereits zwei Kinder aus der Ehe mit Kollegen Ethan Hawke. Busson hat zwei Kinder aus seiner Beziehung zu Supermodel Elle MacPherson.

