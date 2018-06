Wiesbaden (dpa) - Hessen will weiter über den Länderfinanzausgleich verhandeln. Hessen habe ein hohes Interesse, am gemeinsamen Vorgehen festzuhalten, sagte der Sprecher der Wiesbadener Staatskanzlei. In einem gemeinsamen Kabinettsbeschluss der vier Geberländer vom Januar 2011 war eine Klage beschlossen worden, falls es nicht mit den Nehmerländern zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Hessen hat im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich eingezahlt. Das bayerische Kabinett hat heute beschlossen, gegen den Finanzausgleich zu klagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.