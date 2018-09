Hamburg (SID) - Sportdirektor Frank Arnesen vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV schließt eine Rückkehr von Slobodan Rajkovic ins Profi-Team nicht aus. "Wir müssen sehr gut überlegen und auch abwägen, was wir machen. Boban ist ein Spieler der sehr viel Geld gekostet hat", sagte Arnesen der Hamburger Morgenpost. Arnesen, der derzeit in Hamburg am Kader für die kommende Saison arbeitet, plant, am Donnerstag nach Südkorea nachzureisen, um dort mit Trainer Thorsten Fink das weitere Vorgehen zu besprechen.

Am vergangenen Freitag hatte sich Rajkovic mit seinem Mannschaftskollegen Son Heung-Min eine wüste Schlägerei im Training geliefert, Tolgay Arslan musste mit einer Platzwunde behandelt werden. Fink hatte Rajkovic sofort vom Trainingsplatz geschickt und eine Begnadigung ausgeschlossen. Rajkovic, der aktuell mit der U23 in Hamburg trainiert und nicht mit ins Trainingslager nach Südkorea fliegen durfte, war im Sommer 2011 für zwei Millionen Euro vom FC Chelsea nach Hamburg gewechselt.