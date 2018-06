Wolfsburg (SID) - Spielmacher Diego ist zum Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zurückgekehrt, die Zukunft des 27-Jährigen bleibt jedoch weiter offen: Am Dienstag absolvierte der Brasilianer bei den Niedersachsen eine halbstündige Laufeinheit, während der Rest des Teams gemeinsam trainierte. "Ich weiß noch nicht, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte Trainer Felix Magath.

Ob er das überhaupt tun wird, bleibt weiter fraglich. Der wechselwillige Mittelfeldregisseur könnte den Verein bei einem entsprechenden Angebot noch bis Ende des Monats verlassen. Zu Beginn der Woche soll nach übereinstimmenden Medienberichten ein Wechsel zum brasilianischen Klub Flamengo Rio de Janeiro gescheitert sein.

Diego, der von den Wölfen in der vergangenen Saison an Atlético Madrid ausgeliehen war und noch einen Vertrag bis 2014 besitzt, äußerte sich nach seiner Rückkehr zum Meister von 2009 nicht zu seiner Situation. Mit Knieproblemen hatte er zuletzt pausieren müssen und weilte deswegen seit dem Trainingsstart vor zwei Wochen in Brasilien.