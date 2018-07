Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat laut eigenen Angaben den Lizenzspielervertrag mit dem US-amerikanischen Profi Ricardo Clark in beidseitigem Einverständnis zum 31. Juli 2012 aufgelöst. Weitere Angaben zur sportlichen Zukunft des 29 Jahre alten Mittelfeldspielers machten die Hessen nicht. Zuletzt war Clark an den norwegischen Erstligisten Stabæk IF ausgeliehen worden.