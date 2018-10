Stuttgart (dpa) - Der angeschlagene Fußball-Weltverband FIFA hat sich im Bestechungsskandal eine Einmischung durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) verbeten.

«Das IOC soll sich zunächst seine eigenen Sachen anschauen», sagte der Anti-Korruptions-Beauftragte der FIFA, Mark Pieth, der «Sport Bild» in einem Interview. «Die haben nach Salt Lake City einen Schritt gemacht, aber einen halbherzigen. Die Wahl der Personen ins Integritäts-Komitee überzeugt mich nicht. Bei der Frage, woher sie kommen, spielt der IOC- Präsident eine viel zu große Rolle. Da sind wir beim Thema Unabhängigkeit», meinte der Strafrechts-Professor aus der Schweiz.

Pieth war im November 2011 von der FIFA und ihrem umstrittenen Chef Joseph Blatter als Vorsitzender eines unabhängigen Komitees eingesetzt worden, das den skandalumwitterten Verband von der Korruption befreien soll. Im Zuge dieses vermeintlichen Reformkurses sollen an diesem Dienstag in Zürich auch die Vorsitzenden der beiden Kammern der neuen FIFA-Ethik-Kommission eingesetzt werden.

In einer Kolumne für die Schweizer Boulevardzeitung «Blick» stellte sich Pieth noch einmal ausdrücklich hinter Blatter. «Für die Durchsetzung der Reformen im eigenen Hause braucht es zum jetzigen Zeitpunkt Sepp Blatter», schrieb er. «Im Moment sehe ich in der FIFA leider niemanden, der das Steuer in die Hand nehmen kann. Ohne Blatter würde der Reformprozess in sich zusammenbrechen.»

Nach den neuesten Enthüllungen in der Schmiergeld-Affäre in der vergangenen Woche hatte das IOC angekündigt, sich am kommenden Wochenende in London mit dem Skandal beschäftigen zu wollen.