Riva del Garda (dpa) - Bei der Rückkehr an die von Borussia Dortmund besetzte nationale Spitze soll der FC Bayern München nach Wünschen von Sportvorstand Matthias Sammer mehr denn je auf die eigene Stärke setzen.

«Wir brauchen unsere eigene Identität und unsere eigene Stärke. Wir brauchen überhaupt nirgendwo hinschauen. Das hat auch mit Borussia Dortmund nichts zu tun. Ich bin immer schon der Verfechter davon gewesen, dass wahre Stärke in der eigenen Denkweise und der eigenen Orientierung liegt», sagte Sammer im Trainingslager des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Gardasee.

Zwar besteht das Münchner Interesse an Javi Martinez (Athletic Bilbao) nach wie vor, aber das vorrangige Anliegen muss nach Ansicht von Sammer ein anderes sein. «Ich bin erstmal der Meinung, dieser Qualität, die wir hier haben, das Vertrauen zu geben und darüber nachzudenken, wo wir noch das eine oder andere Quäntchen rausholen können», betonte der Sportvorstand.

Im Falle von Martinez hatte sich zuvor Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge skeptisch geäußert. «Ich bin da nicht optimistisch, da bin ich ganz ehrlich. Sein Präsident hat immer ausdrücklich betont, dass er den Spieler nicht verkaufen will und auch nicht unter einem Preis der Klausel», sagte der Vorstandschef des FC Bayern München in einem Interview der «tz». Gesprochen wird im Falle des defensiven Mittelfeldspielers über eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro. «Eine Summe, die es in Deutschland noch nie gegeben hat. Es gibt keinen Verein in Europa, der bereit ist, diesen Preis zu zahlen», so Rummenigge.