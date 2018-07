Zell am Ziller (SID) - Umzug wegen schlechter Bodenverhältnisse: Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat im Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller mit den Folgen starken Regens zu kämpfen. Die Einheit am Montagnachmittag fiel ins Wasser, das Testspiel am Dienstagabend gegen eine Tirol-Auswahl musste ins benachbarte Hippach verlegt werden. "Mit Rücksicht auf den Platz in Zell am Ziller und in der Hoffnung, dass wir in den kommenden Tagen noch in unserem Trainingslagerort trainieren können, haben wir uns für diese Verlegung der Partie am Dienstagabend entschieden", sagte Geschäftsführer Klaus Allofs.

Mittelfeldspieler Mehmet Ekici wird die Testbegegnung wohl verpassen, der 22-Jährige absolvierte am Dienstag wegen leichter muskulärer Probleme ein Sonderprogramm im Teamhotel. "Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, wir hoffen, dass er sich schnell wieder im Kreis der Mannschaft einfinden kann", sagte Cheftrainer Thomas Schaaf.