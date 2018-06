Zell am Ziller (SID) - Der frühere brasilianische Nationalspieler Naldo verlässt den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg an. Dies gaben beide Vereine am Dienstagnachmittag bekannt. "Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Es fällt mir wirklich schwer, Bremen zu verlassen. Ich hatte mit Werder viel Erfolg", sagte der 29-Jährige: "Der Verein und die Fans sind mir ans Herz gewachsen. Aber das Angebot aus Wolfsburg war wirklich sehr gut."

Wolfsburgs Trainer Felix Magath zeigte sich zufrieden mit der Neuverpflichtung: "Ich freue mich über den Transfer. Naldo ist die richtige Verstärkung für unser Team. Er bringt viel internationale Erfahrung mit, um unsere Ziele zu erreichen."

Werders Geschäftsführer Klaus Allofs dankte Naldo für 173 Bundesliga-Spiele und 22 Tore im Trikot von Werder, das Naldo seit 2005 getragen hatte: "Wir sind einen großartigen Weg zusammen gegangen, deshalb hatten wir ihm zugesichert einem Transfer zuzustimmen, wenn die Bedingungen für ihn, aber auch für Werder Bremen stimmen. Natürlich hätten wir den Vertrag mit Naldo gerne verlängert, aber mit dem Angebot von Wolfsburg konnten wir nicht konkurrieren."

Auch Trainer Thomas Schaaf bedauerte den Abgang seinen Innenverteidigers, der von Esporte Clube Juventude an die Weser gewechselt war. "Er ist ein großer Verlust für uns, darüber können wir nicht glücklich sein", sagte Schaaf, "aber wir sind gerade für das Abwehrzentrum sehr gut besetzt."

Über die Einzelheiten und Vertragsinhalte wurde zwischen allen Parteien Stillschweigen vereinbart. Bereits am Abend sollte Naldo das Trainingslager der Bremer im österreichischen Zillertal verlassen, um am Mittwoch seinen Dienst in in Wolfsburg anzutreten.