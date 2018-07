London (AFP) Der frühere Freund der verstorbenen Soul-Diva Amy Winehouse, Reg Traviss, muss sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in zwei Fällen vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den Regisseur von Horrorfilmen beginne am 12. September, sagte Richterin Stephanie Wickham am Dienstag bei einer Gerichtsanhörung in London, an der auch Traviss teilnahm. Er kam gegen Auflagen auf freien Fuss - unter anderem darf er sich dem Opfer nicht mehr nähern. Die Vorfälle sollen sich laut der Klage in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember 2011 ereignet haben. Traviss wurde im April festgenommen.

