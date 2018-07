Rom (AFP) Italienische Zöllner haben in der Hafenstadt Bari 25 afghanische Flüchtlinge in einem Lastwagen mit einer Muschel-Ladung entdeckt. Wie italienische Medien am Dienstag berichteten, fiel den Zöllnern der LKW auf, weil die Kühlung abgeschaltet war. Beim Scannen des Kühlraums entdeckten sie die Flüchtlinge umgeben von 1,2 Tonnen Muscheln. Das Versteck der Migranten war nur durch eine Art Falltür zu erreichen. Die italienischen Behörden versorgten den Berichten zufolge die Flüchtlinge erst mit Lebensmitteln und schickten sie dann zurück nach Griechenland.

