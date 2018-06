Almaty (AFP) Das syrische Konsulat in Kasachstan ist einem Medienbericht zufolge von Unbekannten mit Molotow-Cocktails attackiert worden und teilweise abgebrannt. Wie der örtliche Fernsehsender KTK am Dienstag berichtete, wurden die zweite und dritte Etage von Syriens einziger diplomatischer Vertretung in dem zentralasiatischen Land zerstört.

