Damaskus (dpa) - Mit Angriffen auf die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Damaskus fordert die bewaffnete syrische Opposition das Regime von Präsident Baschar al-Assad heraus. Deserteure hätten in der Nacht eine Polizeiwache im Al-Kadam-Viertel angegriffen, berichtet die Muslimbruderschaft. Militäroperationen wurden am Morgen aus dem Palästinenserlager Jarmuk und dem Viertel Al-Midan gemeldet. Das Staatsfernsehen interviewte Bürger auf der Straße, um zu zeigen, dass die Lage ruhig sei. Doch im Hintergrund waren Schüsse zu hören.

