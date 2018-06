Luzern (SID) - Speerwurf-Olympateilnehmerin Christina Obergföll (Offenburg) ist im kleinen Rahmen und auf niedrigem Niveau eine Revanche an Europameisterin Wira Rebryk (Ukraine) geglückt. Zehn Tage vor dem Start der Olympischen Spiele in London sicherte sich die 30-Jährige beim Leichtathletik-Meeting in Luzern mit 62,94 m den Sieg vor ihrer Rivalin (61,04 m), der sie sich bei der EM in Helsinki hatte geschlagen geben müssen. In Finnland hatte sich Obergföll (65,12 m) mit Silber hinter Rebryk (66,86 m) begnügen müssen.