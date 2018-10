Stuttgart (dpa) - Sebastian Vettel ist bei Mercedes derzeit kein Top-Thema. Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug sagte der Nachrichtenagentur dpa, das Interesse an Vettel sei «nicht so akut, dass wir darüber aktuell in der Zeitung reden müssten». Vettel hat bei Red Bull noch einen Vertrag bis Ende 2014. Ob Michael Schumacher seine Karriere im Silberpfeil nach dieser Saison fortsetzt, wird sich wohl frühestens im Herbst entscheiden. Eile bestehe nicht, sagte Haug. Sollte Schumacher tatsächlich aufhören, will Mercedes «nicht unbedingt» einen deutschen Nachfolger.

