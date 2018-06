Berlin (dpa) - Die exzentrische Pop-Diva Lady Gaga hat mittlerweile mehr als 27 Millionen Fans beim Internetdienst Twitter. Auch hier wird sie ihrem Ruf als Provokateurin gerecht: Während ihrer Tour in diesem Mai veröffentlichte die mehrfache Grammy-Gewinnerin auf Twitter ein Foto mit teilweise entblößter Brust. Kürzlich hat Lady Gaga sogar ihr eigenes soziales Netzwerk Littlemonsters.com ins Leben gerufen. Ab dem 14. August tourt die Sängerin durch Europa, in Deutschland gastiert sie in Köln am 4. und 5. September, danach folgen Berlin am 20. und Hannover am 24. September.

