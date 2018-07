Den Haag (AFP) Passagiere haben auf vier Flügen von Amsterdam in Richtung USA Nähnadeln in ihrem Essen gefunden. Betroffen seien Flüge der Fluggesellschaft Delta Airlines, teilte die Polizei des Amsterdamer Flughafens Schiphol am Dienstag mit. Medienberichten zufolge wurde ein Passagier durch den Verzehr einer Nadel verletzt, lehnte aber eine medizinische Behandlung ab. Die Nadeln seien in sechs Puten- oder Käse-Sandwiches gefunden worden, sagte Polizeisprecher Robert van Kapel. Die Sandwiches wurden demnach von einer Catering-Firma in Amsterdam hergestellt.

