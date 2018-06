Jamrud (AFP) In Pakistan haben tausende Demonstranten gegen die NATO und die Wiedereröffnung der Nachschubrouten für die internationalen Truppen in Afghanistan protestiert. Die Demonstranten, die aus Peshawar im Nordwesten des Landes in die Stadt Jamrud an der afghanischen Grenze gezogen waren, riefen am Dienstag Parolen wie "Tod den USA". Nach Angaben eines Behördenvertreters nahmen bis zu 20.000 Menschen an dem Protestmarsch teil, ein AFP-Fotograf schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 8000 bis 10.000. Die Veranstalter, die islamistische Partei Jamaat-e-Islami, hatten mit 50.000 Teilnehmern gerechnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.