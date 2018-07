Pau (SID) - Die 99. Tour de France verzeichnet eine der höchsten Ausfallraten der vergangenen Jahre. Nachdem am Montag sechs weitere Fahrer um den französischen Klassikerspezialisten Sylvain Chavanel (QuickStep) aufgegeben haben, nehmen nur 156 von 198 ursprünglich Startern die letzten fünf Etappen ab Mittwoch in Angriff. In den Pyrenäen dürften sich weitere Fahrer aus dem Rennen verabschieden. Die Teams Rabobank und Vancansoleil sind derzeit schon nur noch mit vier von einst neun Fahrern dabei.

Damit werden deutlich weniger Teilnehmer in Paris ankommen als 2011 (167) und 2010 (170). 2008 erreichten 145 Profis die Champs-Élysées, damals gingen allerdings nur 20 statt wie heute 22 Teams bei der Frankreich-Rundfahrt an den Start, zudem wurde das Astana-Team komplett ausgeschlossen. Bei der Skandaltour 1998 beendeten im Zuge der Dopingaffäre um Festina nur 96 von 189 Fahrern das Rennen.

Zu den bei der 99. Tour ausgestiegenen Fahren zählt Prominenz wie Zeitfahr-Olympiasieger Fabian Cancellara (Schweiz), Sprintstar Alessandro Petacchi (Italien), der dreimalige Weltmeister Oscar Freire (Spanien) und Giro-Sieger Ryder Hesjedal (Kanada). Auch zwei Deutsche gaben auf: Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus) und Sprinter Marcel Kittel (Arnstadt).