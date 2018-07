München (SID) - Eine Woche vor dem Beginn der Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) veranstaltet der Bayerische Rundfunk am Freitag (20.15 Uhr) seinen großen "Jubiläumsabend: 40 Jahre Olympische Spiele 1972". Dabei sollen auch neue Informationen über das Attentat während der Sommerspiele 1972 in München thematisiert werden. Unter anderem wird auch Ankie Spitzer, die Witwe des beim Attentat ermordeten israelischen Fechttrainers André Spitzer, erneut eine Schweigeminute bei der Eröffnungsfeier der Spiele in London fordern.