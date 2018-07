Düsseldorf (SID) - Die Olympischen Spiele haben noch gar nicht begonnen, da reisen die ersten Teilnehmer schon wieder ab. Chinas Hürdenstar Liu Xiang beispielsweise hat aufgrund der andauernden Regenfälle und der niedrigen Temperaturen in London das Trainingscamp am Mary's University College in Twickenham verlassen. Die Zeitung Independent berichtet, der 29-Jährige werde sich stattdessen in Düsseldorf auf die anstehenden Rennen vorbereiten.

"Liu ist nicht der Einzige. Auch andere Mannschaften haben sich bereits nach anderen Möglichkeiten umgeschaut", sagte Trainer Sun Haiping. Auch die Teams aus Südafrika, Japan und Irland trainieren in Twickenham.