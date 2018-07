Hamburg (SID) - Lokalmatador Tommy Haas hat beim ATP-Turnier der Tennis-Profis am Hamburger Rothenbaum souverän das Achtelfinale erreicht. Der 34 Jahre alte Routinier dominierte sein Auftaktmatch gegen den Slowaken Martin Klizan von Beginn an und setzte sich ohne Probleme mit 6:2, 6:1 durch. Haas, der nach zahlreichen Verletzungen zuletzt das Rasenturnier in Halle gewonnen hatte und sich wieder auf Weltranglistenplatz 48 verbessert hat, trifft in seiner Heimatstadt in der Runde der letzten 16 auf den Titelverteidiger Gilles Simon aus Frankreich.

Zuvor hatten bereits Davis-Cup-Spieler Florian Mayer (Bayreuth) und überraschend auch Julian Reister (Hamburg) ihre Auftakthürden bei dem mit gut einer Million Euro dotierten Sandplatz-Turnier gemeistert. Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) ist dagegen bereits ausgeschieden.