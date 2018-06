Hamburg (dpa) - Der Bayreuther Florian Mayer hat beim Sandplatz-Turnier am Hamburger Rothenbaum als erster deutscher Tennisprofi das Achtelfinale erreicht. Der 28-Jährige setzte sich auf dem Centre Court mit 7:6 (9:7), 7:5 gegen den argentinischen Qualifikanten Horacio Zeballos durch.

In der Runde der letzten 16 trifft Mayer auf den Niederländer Robin Haase, der am Montag den Dachauer Matthias Bachinger aus dem Turnier geworfen hatte. Gegen den Weltranglisten-108. Zeballos hatte Mayer mehr Mühe als erwartet. Trotz Mayers früher 3:0-Führung ging es im ersten Satz in den Tiebreak, in dem der favorisierte Wimbledon-Viertelfinalist schließlich seinen vierten Satzball nutzte. Auch im zweiten Durchgang hielt Zeballos die Partie lange offen, ehe Mayer nach 1:57 Stunden jubeln konnte. Insgesamt standen acht deutsche Tennisprofis in der Hauptrunde der mit 900 000 Euro dotierten ATP-Veranstaltung.

