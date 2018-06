Washington (AFP) Die birmanische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi reist nach Angaben einer US-Denkfabrik im September erstmals seit dem Ende ihres Hausarrests in die USA. Wie der Atlantic Council am Dienstag mitteilte, wird die 67-jährige Friedensnobelpreisträgerin, die in Birma fast zwei Jahrzehnte in Haft oder unter politischem Hausarrest verbrachte, am 21. September in New York an einem Abendessen teilnehmen und dort eine Auszeichnung zu ihren Ehren entgegennehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.